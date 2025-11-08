Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK, evinde Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarıda Bayo'nun 2. dakikada attığı golle öne geçen Gaziantep, Sowe'nin 29. dakikada eşitliği sağlamasıyla devreyi 1-1 berabere tamamladı.
Stat: Gaziantep
Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Özcan Sultanoğlu
Gaziantep Fk : Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Abena, Rodrigues, Melih Kabasakal, Camara, Kozlowski, Maxim, Lungoyi, Bayo
Çaykur Rizespor : Fofana, Muhammet Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydın, Hojer, Papanikolaou, Buljubasic, Rak-Sayi, Laçi, Emrecan Bulut, Sowe
Goller: Dk. 2 Bayo ( Gaziantep FK), Dk. 29 Sowe (Çaykur Rizespor )
Sarı kart: Dk. 21 Melih Kabasakal, Dk. 31 Zafer Görgen (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gaziantep FK-Çaykur Rizespor müsabakasının ilk yarısı, 1-1 berabere tamamlandı.
2.? ?dakikada Kozlowski'nin ara pasıyla buluşan Bayo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0
13. dakikada Maxim'in orta sahadan pasıyla buluşan Camara'nın vuruşunda, top kaleci Fofana'da kaldı.
27.? ?dakikada orta sahada topla ilerleyen Camara'nın ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bayo'nun şutunda, meşin yuvarlak Fofana'da kaldı.
29.? ?dakikada Buljubasic'in kaleci Zafer Görgen'in müdahalesiyle yerde kaldığı pozisyonu iyi takip eden Sowe, önünde bulduğu meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle tamamlandı.