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Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı

Gaziantep FK ve Bodrum FK 0-0 Berabere Kaldı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde Bodrum Futbol Kulübü ile oynadığı maçta 0-0 berabere kaldı. İki takım da birçok fırsattan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, evinde karşılaştığı Bodrum Futbol Kulübü ile 0-0 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Gaziantep Fk'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda savunmanın uzaklaştırdığı topa ceza yayı gerisinden Sorescu'nun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

53. dakikada Bodrum FK'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde topa iyi yükselen Ajeti'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Dioudis'te kaldı.

65. dakikada Maxim'in ortasında kale önüne bulunan Halil Dervişoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Sousa topu uzaklaştırdı.

90+6. dakikada ceza sahası dışından Ndiaye'nin kalenin soluna vuruşunda kaleci Sousa, meşin yuvarlağı güçlükle uzaklaştırdı.

Hakemler: Muhammed Ali Metoğlu, Anıl Usta, Cem Özbay

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan (Sokratis Dioudis dk. 51), Cyril Mandouki, Arda Kızıldağ, Bruno Viana, Mustafa Eskihellaç, Badou Ndiaye, Kacper Kozlowski, Deian Sorescu, Maxim (Christopher Lungoyi dk. 72), David Okereke (Kenan Kodro dk. 86), Halil Dervişoğlu (Ogün Özçiçek dk. 89)

Yedekler: Ertuğrul Ersoy, Quentin Duabin, Furkan Soyalp, Mirza Cihan, Salem Mbakata, Ömürcan Artan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Bodrum FK: Diogo Sousa, Ege Bilsel, Arlind Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen (Üzeyir Ergün dk. 75), Taylan Antalyalı, Musah Mohammed (Pedro Brazao dk. 69), Gökdeniz Bayraktar (Zdravko Dimitrov dk. 62), Fredy, Jonathan Okita (Celal Dumanlı dk. 86), Taulant Seferi (George Puşcaş dk. 62)

Yedekler: Gökhan Akkan, Ahmet Aslan, Christophe Herelle, Ondrej Celustka, Bilal Güven

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Sarı kartlar: Maxim, Mustafa Eskihellaç (Gaziantep FK), Gökdeniz Bayraktar, Okita, Taylan Antalyalı (Bodrum FK) - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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