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Gaziantep FK, VavaCars Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda taktik hazırlıklar yapıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında 23 Aralık Cumartesi günü VavaCars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik hazırlıklar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanın ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Fatih Karagümrük Gaziantep FK Aralık Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

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