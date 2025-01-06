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Gaziantep FK Uğur Okulları İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK Uğur Okulları İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor
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Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda sahasında oynayacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçı için antrenmanlara başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanın detayları açıklandı.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, özel program eşliğinde yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular, koordinasyon ve top idmanlarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Kaynak: AA / Fevzi Kemal Karagöz - Spor
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