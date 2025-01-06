Gaziantep FK Uğur Okulları İstanbulspor Maçına Hazırlanıyor

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda 9 Ocak Perşembe günü sahasında karşılaşacağı Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.

Kasımpaşa maçında forma giyen oyuncular, özel program eşliğinde yenileme çalışmaları yaptı. Diğer futbolcular, koordinasyon ve top idmanlarının ardından dar alanda çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı siyahlı ekip, Uğur Okulları İstanbulspor maçının hazırlıklarını yarın sürdürecek.