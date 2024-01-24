Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK - TÜMOSAN Konyaspor Maçının İlk Yarısı 1-1 Tamamlandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK- TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı. İlk yarıda Gaziantep FK'nın golünü Ogün Özçiçek atarken, Konyaspor'un golünü Moreno kaydetti.

Stat: Kalyon

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çiçek

Gaziantep Fk : Nita, Djilobodji, Arda Kızıldağ, Furkan Soyalp, Jevtovic, Mustafa Eskihellaç, Junior Morais, Mirza Cihan, Markovic, Ogün Özçiçek, Nkoulou

TÜMOSAN Konyaspor : Deniz Ertaş, Uğurcan Yazğılı, Soner Dikmen, Muric, Cicaldau, Guilherme, Metehan Mert, Cikalleshi, Ahmet Oğuz, N'Zonzi, Moreno

Goller: Dk. 31 Metehan Mert??????? (Kendi kalesine) ( Gaziantep Fk ), Dk. 42 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor )

Sarı kartlar: Dk. 45 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk )

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK- TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

10. dakikada sağ kanatta topla buluşan ev sahibi takımından Mustafa Eskihellaç, ceza sahası içerisine yaptığı ortaya Markovic'in vuruşunda top auta çıktı.

14. dakikada konuk ekibin atağında Moreno'nun pasıyla hareketlenen Guilherme, rakiplerini çalımlayarak girdiği ceza alanında yaptığı vuruşta top kaleci Nita'da kaldı.

31. dakikada Gaziantep FK, golü buldu. Ev sahibi takımın sağ kanattaki atağında topla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası içerisine yaptığı ortaya topla buluşan Ogün Özçiçek'in vuruşunda top savunmaya çarparak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada Konyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanatta topla buluşan Ahmet Oğuz'un ceza sahası içerisine yaptığı pasta topu önünde bulan Moreno'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Ahmet Oğuz Konyaspor Süper Lig Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dilek Taşı final mi yapıyor, Dilek Taşı bitti mi? Kara final mi yapıyor? Kara dizisi bitiyor mu? MHP'de bugünkü açıklanan belediye başkan adayları kimler? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Konya su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi oyuncuları kim? Sen Kiminle Dans Ediyorsun konusu, oyuncuları ve Sen Kiminle Dans Ediyorsun özeti! Sen Kiminle Dans Ediyorsun filmi konusu nedir? Sen Kiminle Dans Ediyorsun oyuncuları kim? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Bursa su kesintisi listesi! Dilek Taşı Canlı izle! Kanal D Dilek Taşı Final 20. Bölüm tek parça HD ilzeme linki! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sevginin Gücü filmi oyuncuları kim, nerede çekildi? Sevginin Gücü filmi konusu, oyuncuları ve Sevginin Gücü özeti! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24 Ocak 2024 Ankara su kesintisi listesi! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 24 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2024 CELP VE SEVK TARİHLERİ SORGULAMA! Bakan Koca: X hastalığı'nın gerçek hayatta karşılığı yok, rahat olun
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title