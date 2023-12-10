Gaziantep FK-Trabzonspor Maçının İlk Yarısı 0-0 Sonuçlandı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İki takım da gol bulmakta zorlandı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Osman, Gökhan Gökbilir
Gaziantep Fk : Nita, Morais, Djilobodji, Nikoulou, Mustafa Eskihellaç, Bikel, Ogün Özçiçek, Oğulcan Çağlayan, Maxim, Markovic, Dragus
Trabzonspor : Uğurcan Çakır, Eren Elmalı, Stefano Denswil, Mendy, Jens Stryger Larsen, Berat Özdemir, Trezeguet, Abdulkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Edin Visca, Paul Onuachu
Sarı kart: Dk.15 Ogün Özçiçek ( Gaziantep Fk )
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında, Gaziantep FK- Trabzonspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
12. dakikada Gaziantep FK'nin atağında Dragus'un aşırtma pasını ceza sahasında buluşan Oğulcan Çağlayan'ın çektiği sert şutu kaleci Uğurcan Çakır güçlükle kontrol etti.
33. dakikada Trabzonspor'un sağ kanattaki atağında, Edin Visca'nın açtığı ortaya ceza sahasında yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda kaleci Nita'nın uzanmasıyla top auta çıktı.
36. dakikada konuk ekibin sağ kanattaki atağında, Visca'nın ortasını ceza sahasında hakim olan Trezeguet'in çektiği sert şutu kaleci Nita kornere çeldi.
40. dakikada Trabzonspor'un sol kanattaki atağında Eren Elmalı'nın ortasına yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda top kalenin üst direğinin az üstünden auta çıktı.
41. dakikada ev sahibinin sağ kanattaki atağında Maxim'in ortasıyla ceza yayına yakın noktada buluşan Dragus'un çektiği şut kalenin solundan auta gitti.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.