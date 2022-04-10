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Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

AA - Fırat Özdemir - Spor
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Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmada elde ettikleri bir puanla mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kalan Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, karşılaşmada elde ettikleri bir puanla mutlu olduklarını söyledi.

Bulut, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, lidere karşı iyi oynadıklarını ifade etti.

Karşılaşmada istediklerini yaptıklarını aktaran Bulut, şunları kaydetti:

"İlk yarıda kaçırdığımız pozisyonlara bakarsak iki tarafın da 1 puan için sevinmesi gerekir. Tabii 3 puan almış olsaydık daha da mutlu olurduk. Rakibin kalitesine baktığımızda ligimizin üstünde bir futbolcu kalitesi var. İyi karşılık verdik, zaman zaman iyi oynadık ve maçı kazanabilirdik. Karşılaşmada aldığımız bir puanla mutlu olduk."

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

Gaziantep FK-Trabzonspor maçının ardından

AA / Fırat Özdemir - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Erol Bulut, Spor, Haberler

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