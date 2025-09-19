Gaziantep FK, Trabzonspor Maçına Hazır
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma, koordinasyon ve taktik çalışmaları gerçekleştirildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Burak Yılmaz yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanın, 1 saat 15 dakika sürdüğü bildirildi.
Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanın, 5'e 2 pas organizasyonu ile devam ettiği ve taktik çalışma ile sona erdiği aktarıldı.
Bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'a hareket etti.
Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Spor