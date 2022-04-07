Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı - Haberler

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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Ligi'nin 32. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, maç saatini beklemeye başladı.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Gaziantep FK, Trabzonspor, Erol Bulut, Spor Toto, Spor, Haberler

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