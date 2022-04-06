Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.
Antrenmana, tedavileri devam eden Torgeir Borven ile Hamza Mendyl katılmadı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.