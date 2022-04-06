Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
 - Güncelleme:
Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Antrenmana, tedavileri devam eden Torgeir Borven ile Hamza Mendyl katılmadı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayacak.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title