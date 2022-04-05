Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti - Haberler

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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında 8 Nisan Cuma günü evinde Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman, ayak tenisi turnuvasıyla sona erdi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

Gaziantep FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Trabzonspor, Nisan, Spor, Haberler

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