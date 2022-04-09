Trabzonspor maça etkili başladı! Gaziantep tüm hatlarıyla defansta
- Güncelleme:
Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor. Saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetiyor. 2 haftadır 3 puana hasret kalan lider, Gaziantep karşısında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Karşılaşmada 0-0'lık eşitlik var.
Gaziantep Fk ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada galibiyet alamayan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.
Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak. Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.
Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius
Dakika 5: Köşe vuruşu kısa kullanıldı. Visca'nın ceza sahasının hemen dışından vurduğu şut savunmadan sekti.
Dakika 3: Gaziantep FK taç çizgisi hizasında Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Caulker'ın kafa vuruşu sonrası top üstten autta.