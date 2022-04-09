Trabzonspor maça etkili başladı! Gaziantep tüm hatlarıyla defansta

Gaziantep Fk ile Trabzonspor, Süper Lig'in 32. haftasında Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Son 2 haftada galibiyet alamayan bordo-mavililer, Gaziantep FK karşısına mutlak 3 puan parolasıyla çıktı.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Gaziantep'te Mendyl ve Börven sakatlıkları, Djilobodji ise cezası nedeniyle oynayamayacak. Trabzonspor'da Siopis, Bakasetas ve Djaniny kart cezaları nedeniyle kadroda olmayacak. Trondsen ise sakatlığı nedeniyle Gaziantep karşısında sahada olamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Gaziantep FK: Günay, Tosca, Caulker, Ertuğrul, Kitsiou, Doğan, Furkan, Maxim, Sagal, Muhammed, Figueiredo

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Bruno Peres, Hüseyin, Hugo, Denswil, Hamsik, Dorukhan, Visca, Abdülkadir, Nwakaeme, Cornelius

CANLI ANLATIM

Dakika 5: Köşe vuruşu kısa kullanıldı. Visca'nın ceza sahasının hemen dışından vurduğu şut savunmadan sekti.

Dakika 3: Gaziantep FK taç çizgisi hizasında Denswil'in Kitsiou'ya yaptığı müdahale sonrası serbest vuruş kazandı. Caulker'ın kafa vuruşu sonrası top üstten autta.