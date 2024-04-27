Gaziantep FK, Trabzonspor deplasmanında
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. Mücadele saat 19.00'da başlayacak ve hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Gaziantep FK, üst sıralara yükselmek için Trabzon'dan 3 puan almayı hedefliyor.
Gaziantep Fk, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında yarın deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak.
Papara Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak.
Ligde oynadığı 33 maçta 9 galibiyet ve 7 beraberlikle 34 puan toplayan Güneydoğu temsilcisi, 16. sırada yer alıyor.
Kırmızı-siyahlı ekip, Trabzon'dan 3 puan alarak üst sıralara yükselmeyi hedefliyor.
Gaziantep Fk'de Dragus, Maxim, Nita, Bikel, Ertuğrul Ersoy ve Arda Kızıldağ sarı-kart ceza sınırında bulunuyor.