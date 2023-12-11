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Gaziantep FK, Trabzonspor'a yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı

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Gaziantep FK, Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor'a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 3 maça çıkardı. Son galibiyetini 12. haftada elde eden ekip, son 3 maçtan puan alamadı ve düşme hattına yaklaştı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Trabzonspor'a 3-1 yenilen Gaziantep FK'nin ligdeki galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Süper Lig'deki son galibiyetini 12. haftada deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 3-0 yenerek elde eden kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 3 maçtan puan alamadı.

Trabzonspor karşısında bu sezon ligdeki 10. yenilgisini yaşayan Gaziantep FK, 15 puanla düşme hattına yaklaştı.

Ligde yediği 25 golle kalesinde en çok gol gören takımlardan olan Güneydoğu temsilcisi, rakip fileleri ise 15 kez sarsmayı başardı.

Ligde beraberliği olmayan tek takım konumunda bulunan Gaziantep FK, ligin 16. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olacak.

4 oyuncu kart ceza sınırına geldi

Gaziantep FK'de Djilobodji, Bikel, Mustafa Eskihellaç ve Dragus, ligde 3 sarı karta ulaştı.

Dört oyuncu, ligde bir sarı kart daha görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Kaynak: AA / Spor

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