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Gaziantep FK, TFF ve hakemler hakkında açıklama yaptı

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Gaziantep FK, Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemler hakkında endişelerini dile getirerek, tüm paydaşları birlik olmaya ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet etti.

Gaziantep FK: " Türkiye Futbol Federasyonu ve hakemlerimiz üzerinden kalan son dört maçta yapılacak tüm açıklamaların kimseye bir faydası olmayacağı gibi kalan dört maçta da büyük sorunları beraberinde getireceğinin endişesini yaşıyoruz. Türk futbolundaki tüm paydaşları geride kalan bu süreçte birlik olmaya, federasyon ve hakemlerimiz üzerinden oluşturulacak algılarla haksız futbol ortamına sürüklememeye ve adaletli bir şekilde sezonu tamamlamaya davet ediyoruz." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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