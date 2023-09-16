Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Uyanmamız gerekiyor

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor'a 2-0 mağlup olan Gaziantep Fk'da Teknik Direktör Marius Sumudica, "Uyanmamız gerekiyor. Kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen dışarıda kalabilir. Çünkü zamanımız yok. Bir sonraki maçta 3 puan almamız lazım" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor, Gaziantep Fk'yı 2-0'lık skorla mağlup etti. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, ikinci yarı oynanan oyundan memnun olduğunu söyledi. Fazla zamanlarının olmadığını, bir sonraki maçta 3 puan almaları gerektiğini vurgulayan Sumudica, "Kaybetmeyi hak etmediğimiz bir maç oldu bizim için. İkinci yarı gerçekten çok iyi oynadık. Bir sürü gol pozisyonuna girdik, gol atabilirdik. Gol atamazsanız puan kazanmanız imkansız. Kaleye de daha fazla şut çeken bizdik ama gol atmamız gerekiyordu. Kalitemizi gösterdik. Biraz daha geliştirmemiz lazım. Milli takımda olan oyuncularım uzun yoldan geldi, onlarla başlamak bizim için zordu. Sadece 5 gün idman yaptım futbolcularımla. 4 tane yeni transfer katıldı aramıza, 2 tane de milli takımda olan futbolcumuz vardı. Tabi kolay değildi bu. İkinci yarı oynanan oyunla ilgili çok mutluyum. Kayseri'ye iyi bir baskı kurduk. İlk 20 dakika kendi alanından çıkamadı Kayseri. Maça 4. dakikadaki penaltıyla başlayınca daha sonrası zor oldu. Daha sonra risk almak istedim. 4'lü defansa döndüm, 1 tane de forvet koydum oyuna. Uzun bir topla golü yedik. Uyanmamız gerekiyor. Kim kalbini sahaya koymak istiyorsa fedakarlık yapması lazım. Hazır olmayan ya da bunu istemeyen dışarıda kalabilir. Çünkü zamanımız yok. Bir sonraki maçta 3 puan almamız lazım" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ