Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Kalpten oynayarak maçı kazandık'

- Marius Sumudica: "Bugün kalpten oynayarak maçı kazandık"

GAZİANTEP - Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, 1-0 kazandıkları Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün kalpten oynayarak maçı kazandık" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. Bu sonuçla son 4 haftadaki üçüncü galibiyetini alan Gaziantep Fk, puanını 9'a yükseltti. Antalyaspor ise 9 puanda kaldı. Zorlu maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, önemli bir galibiyet aldıklarını söyledi. Güçlü bir ekip olduklarına vurgu yapan Marius Sumudica, "Bugün oyuncularımız çok fedakarlık ederek oynadılar. Kalpten oynayarak kazandık maçı. Ben, yani Sumudica bu takımın başındayken evimizde hiç kaybetmeyeli bugünle beraber tam 17 maç oldu. Bu önemliydi. Evimizde gerçekten çok güçlü bir ekibiz. Tabii dışarda da kazanmamız lazım. Taraftarlarımızı da tebrik etmek istiyorum, yanımızdalar, desteklediler, bize çok yardımcı oldular. O yüzden taraftarlarımız her zaman en iyisini hak ediyorlar. Bugün taktiksel bir maç oldu. Böyle durumlarda iki takım taktiksel olarak kapandığı zaman duran toplardan da gol bulunabiliyor, bugün de bunu başardık. Gerçekten çok mutluyum. Bugün 9 puana ulaştık. Ama henüz hiçbir şeyi başarmadık. Bugün ve yarın bu galibiyeti kutlayacağız, gelecek hafta Beşiktaş maçını düşünmeye başlayacağız. Beşiktaş'a saygı duyuyorum. Rakip olarak, taraftar olarak saygı duyuyorum. Tabii Gaziantep FK oraya sadece bir gezi için gitmeyecek. Bu benim futbolcularıma mesajımdır. Takımım, futbolcularım bir hata yapmadığı takdirde rakibin bize karşı galip gelmesi zor. Antalya bugün hiç pozisyona giremedi. İkinci yarı biraz oyunu kapatmaya çalıştım, 5-4-1'e döndük. İkinci yarı kalemize dahi gelemediler, iyi kapandık" ifadelerini kullandı.