Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'İstanbulspor maçında gerçekten mutluyum'
Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbulspor galibiyetinin ardından takımının performansını değerlendirdi ve önümüzdeki maçlara odaklandıklarını belirtti.
Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Sumudica, İstanbulspor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Bugün gerçekten mutluyum. 1-0'dan maçı çevirdik. Maçın başında gelen golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Gaziantep Fk'ya deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Bugün gerçekten mutluyum. 1-0'dan maçı çevirdik. Maçın başında gelen golden sonra takımımız reaksiyon gösterdi ve 3 gol attık. Burada kazanmak gerçekten kolay değil. İstanbulspor'dan 2 maçta 6 puan aldık. Herkes bizim açımızdan son 7 maçı değerlendiriyor. Son 7 maçta Galatasaray ve Fenerbahçe'ye yenildik. Diğer takımlarla berabere kaldık. 1 puan da değerlidir. Bizim bir final maçımız var, Samsunspor ile oynayacağız. Samsun'daki maçı 2-1 kazanmıştık. Gaziantep'te 1 puan bile alsak averajla Samsunspor'un üstünde olacağız. Kazanmak için oynayacağız. Fikstür bizim için biraz daha avantajlı. Çünkü biz şampiyonluk yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı maçlarımızı bitirdik. Bizimle yarışan rakiplerimiz bitirmedi. O yüzden biz bu final maçına en iyi şekilde hazırlanıp, galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL