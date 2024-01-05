Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: İkinci defa rakibimize puan hediye ettik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk ettiği Siltaş Yapı Pendikspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Marius Sumudica, "Ne diyeceğimi bilmiyorum. İkinci defa rakibimize puan hediye ettik." dedi.

Sumudica, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda oyunu tamamen kontrol ettiklerini ifade etti.

Skoru koruyamadıklarını ve bunun için üzgün olduğunu dile getiren Sumudica, şöyle devam etti:

"Ne diyeceğimi bilmiyorum. İkinci defa rakibimize puan hediye ettik. Adana Demirspor'a karşı 2-0'dan puan kaybettik. Bugün yine 3 dakika iki gol yedik. Olay sıcaklığıyla fazla bir şey konuşmak istemiyorum. Ama bunu kabul edemiyorum. 2-0 öne geçtik, rakibin kırmızı kart görmesi gerekiyordu ama bu bahane değil, bu skoru yakaladıktan sora bu oyunu koparmak gerekiyor. Normalde şu an 24 puanda olmamız lazımdı. Evimizde sürekli aynı hataları yapmamalıyız. Maçı kaybedebilirdik. Öndeyken oyuncularıma öne çıkmaları söyledim ama anlamadığım şekilde oyuncular geri çekiliyor. Sürekli gol attığımızda skoru korumaya çalışıyor."