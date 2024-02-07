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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Büyük takımlara karşı pozisyonları değerlendirmeniz lazım

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak elendikleri maçın ardından, 'Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım' dedi.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Sumudica, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'ye 2-0 mağlup olarak elendikleri maçın ardından, "Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım" dedi.

Gaziantep Fk, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-lacivertliler, zorlu maçı Batshuayi'nin 2 golüyle 2-0 kazanarak çeyrek finale yükselen taraf oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, "Bugün aslında iyi oynadığımızı düşünüyorum. O yüzden üzgün de değilim açıkçası. Bizim oyunu kontrol ettiğimiz anlar vardı. Net olarak 4 pozisyonumuz vardı. Büyük takımlara karşı oynuyorsanız pozisyonları değerlendirmeniz lazım. Rakibe penaltıyı hediye ettik. Sonrasında biz penaltı kazandık ama gole çeviremedik. Dönen topu da Furkan ile kaleye gönderemedik. Bu kadar pozisyona girmişken gol atmamız gerekiyordu. Bu pozisyonları değerlendiremeyince sonuç böyle oluyor" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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