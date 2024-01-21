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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: 'Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik'

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Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica, Sivasspor maçının ardından yaptığı açıklamada takımının daha iyi oynadığını ve 2 puanı kaybettiklerini belirtti.

Gaziantep FK'da Teknik Direktör Marius Sumudica, "Bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor deplasmanından 2-2 beraberlikle ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Marius Sumudica, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Müsabakayı değerlendirerek sözlerine başlayan Sumudica, "Maçla ilgili şunu söylemek istiyorum; bugün sahada bir tane takım vardı o da benim takımımdı. Sivas'tan daha iyiydik. Bugün aslında 2 puanı kaybeden taraf bizdik. Daha iyi oynadık, istatistiklere bakılınca da görünüyor bu. Topla daha çok oynayan taraf bizdik. Bu takım bu şekilde devam edecek ve ligde kalacaktır. Sivas'a da bol şanslar" diye konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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