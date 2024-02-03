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Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica: Beraberlik normal bir sonuç

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Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor maçının ardından, 'Beraberliğin normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum' dedi. Kupadaki Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Rumen teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Marius Sumudica, Kayserispor maçının ardından, "Beraberliğin normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum" dedi. Kupadaki Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Rumen teknik adam, kendilerini zor bir maçın beklediğini ifade etti.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Kayserispor 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Gaziantep FK ise puanını 24'e, Kayserispor ise puanını 28'e yükseltti.

Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyledi. Sumudica, "Bugün öncelikle oyuncularımızı mücadelelerinden dolayı tebrik ediyorum ama galibiyet almayı beceremedik. Beraberliğin normal bir sonuç olduğunu düşünüyorum. Onların da pozisyonları vardı, bizim de vardı ama değerlendiremedik. Ligde kalmak istiyorsak önümüzdeki hafta İstanbul maçını kazanmamız gerekiyor. Kolay olmayacak ama gidip mücadele edeceğiz. Her puan önemli ama 3 puan almamız lazım. Sonrasında da içeride Samsunspor maçımız var. Yukarıyla aramızda 2-3 puan fark var, çok olumsuz bir durum yok" ifadelerini kullandı.

"Ceza almamak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum"

Karşılaşmanın hakemine de tepki gösteren Sumudica, "Bugün hakemleri de eleştirmek istiyorum. Ben en hafif hareketimde bana hemen kart gösteriyorlar. Ceza almamak için ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Maxim'in pozisyonunun penaltı olduğunu düşünüyorum ama hakem bugün VAR'a gitmedi. VAR'da Halil Umut Meler vardı, neden çağırmadı bilmiyorum. Bugün takımda Papy, Ogün, Gradel ve Jevtovıc gibi eksiklerimiz vardı. Bu aralar sanki her şey bize karşı gibi. Avrupa'da hakemler saha kenarına kadar gelip teknik adamları uyarıyor ama ben sadece zamanı gösterdiğim için sarı kart görüyorum" dedi.

"Fenerbahçe maçı çok zor bir maç"

Kupadaki Fenerbahçe maçı ile ilgili de konuşan Rumen teknik adam, "Fenerbahçe maçı çok zor bir maç. Takımımızda çok eksiklerimiz var. Bazen ne yapacağımı, nasıl yapacağımı bilmiyorum. Elimizde çok kısıtlı bir kadro var. Fenerbahçe maçında da bazı değişikler yapabiliriz. Fenerbahçe ligde farklı kupada farklı kadrolarla oynayabiliyor. O nedenle bizim için zor bir maç olacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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