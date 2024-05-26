Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: Ligde kalmak bizi mutlu etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorluklara rağmen Trendyol Süper Lig'de kaldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. İnan, oyuncularını tebrik ederken, Galatasaray'ı da şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Gaziantep Fk Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorluklara rağmen Trendyol Süper Lig'de kaldıkları için mutlu ve gururlu olduklarını söyledi.

İnan, Süper Lig'in 38. ve son haftasında Pendik Stadı'nda Siltaş Yapı Pendikspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Oyuncularını tebrik eden İnan, "Takımım son 10 haftada çok iyi mücadele etti. Saha içinde karakter koydular, şehir için ellerinden geleni yaptılar. En önemlisi de bize iyi niyetli yaklaştılar, söylediğimiz her şeyi yapmaya çalıştılar. Sağ olsunlar. O yüzden oyuncularıma teşekkür ediyorum. Ellerinden geleni yapan başkanımız ile yöneticilerimize, bizi hiç yalnız bırakmayan taraftarlarımıza ve büyük fedakarlıkla çalışan ekibime teşekkür ediyorum. Onlar, bu şehir ligde kalmayı hak ediyordu." diye konuştu.

Çok emek verdiklerini aktaran İnan, "İşimiz kolay değildi. Bunun farkındaydık. Lakin cesaretli karar aldık, cesaretli davrandık. Çok çalıştık, emek verdik. Karşılığında da bu şekilde ligde kalmak bizi çok mutlu etti, gururlu kıldı. Bugün kazanılması, puan alması gereken bir maçtı. Oyuncularımız biraz stresliydi. Bu da gayet normaldi. En nihayetinde maçı kazanarak bitirdik. Ligi on birinci sırada tamamladık." ifadelerini kullandı.

"Şampiyon olmuş kadar sevindim"

Selçuk İnan, ligde kaldıkları için şampiyon olmuş kadar sevindiğini dile getirdi.

Antrenörlükteki 4. yılı olduğunu hatırlatan İnan, "Böyle zor bir zamanda Gaziantep FK'nin başına gelmek, o riski almak kariyerim adına çok kolay bir şey değildi. Ancak kendimi buna hazır hissediyorum. Bütün hayatım boyunca sorumluk aldım. Oynadığım bütün takımlarda en alt yaş grubundan son bıraktığım güne kadar hep kaptanlık yaptım, sorumluluk aldım. Bu konuda kendimi biraz avantajlı da görüyordum. Bu olayları, bu anlara alışkınım. Kümede kalmak belki şampiyonluk gibi değil ama inanın bugün şampiyon olmuş kadar sevindim. Oyuncuların, şehrin mutluluğunu gördüğünüzde başka bir gurur duyuyorsunuz. Zaten şampiyonluklardaki en önemli şey oynadığımız takımın taraftarlarını bu kadar mutlu görmek. Ben de bugün şampiyon olmuş gibi çok mutlu, gururlu hissediyorum. Çünkü Gaziantep'teki insanların ne kadar mutlu olduğunu, ne kadar gururlu olduğunu bugün tekrar gördüm. Bugün maçı yağmurun altında dev ekranda izlediler. Bunu şampiyonlar, şampiyonluk maçına çıkanlar yapıyor. Insanlar bunu yaptı. O yüzden de bugün ligde kalma konularının en büyük hakkıydı. Ben de bir şampiyon gibi gururluyum." değerlendirmesinde bulundu.

"Galatasaray böyle zamanlarda işini şansa bırakmaz"

İnan, uzun zaman formasını giydiği Galatasaray'ı şampiyonluğundan dolayı tebrik etti.

Süper Lig'de sezonun heyecanlı ve iyi geçtiğini aktaran genç teknik adam, "???????Galatasaray böyle zamanlarda, son maçlara kaldığı zaman genelde işini şansa bırakmaz. Onları da tebrik etmek istiyorum. Küme düşenlere ve şampiyonluğu kaçıranlara, 'Geçmiş olsun.' demek istiyorum. Bu sezon saha dışı olayların dışında futbolseverler için güzel, seyirci zevki yüksek ve heyecanlı bir lig oldu. İnşallah seneye de aynı şekilde böyle heyecanlı, zevkli, güzel bir lig olur." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Galatasaray Selçuk İnan Gaziantep Spor Güncel Haberler

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

Mersin'de katliam gibi trafik kazası: 10 kişi öldü, 40 kişi yaralandı

 İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

İsrail basını yazdı: Rusya'dan güç alan İran büyük saldırı hazırlığı içinde

 Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Kasa dolup taşacak! İşte Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı dev gelir

Bakmadan Geçme

RAMS PARK ALİ SAMİ YEN SPOR TESİSLERİ NEREDE, NASIL GİDİLİR? Galatasaray stadına METRO ile nasıl gidilir? GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI! #127942 Galatasaray KUPA TÖRENİ ne zaman, nerede? #9917 GALATASARAY KAÇ PUANLA ŞAMPİYON OLDU? Galatasaray'ı şampiyon yapan puan kaç? #9917 GALATASARAY ŞAMPİYON OLDU MU 2024? Galatasaray kaçıncı kez şampiyon oldu? SÜPER LİG'DE HANGİ TAKIM KÜME DÜŞTÜ? #9917 Süper Lig'e veda eden son takım hangisi? GALATASARAY ŞAMPİYON MU? #127942 Galatasaray kaç puanla şampiyon oldu? Galatasaray'ın kaçıncı şampiyonluğu? MERSİN'DEKİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ? Mersin'deki zincirleme kaza nerede gerçekleşti? MERSİN'DE KAZA MI OLDU? Mersin'deki trafik kazasında kaç kişi öldü, olay ne? KASIMPAŞA BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE! #9917 Kasımpaşa Beşiktaş maçı canlı skor! MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? GALATASARAY KİM GOL ATTI? Galatasaray Konyaspor MAÇ KAÇ KAÇ, kim gol attı? CANLI SKOR FENERBAHÇE KİM GOL ATTI? Fenerbahçe İstanbulspor maçında fark açılıyor! Kim gol attı, MAÇ KAÇ KAÇ? KADIKÖY'DE İLK DÜDÜK ÇALDI! #9917 Fenerbahçe İstanbulspor maçı kaç kaç, kim gol attı? SANİYE SANİYE CANLI ANLATIM! ŞAMPİYONLUK MAÇI BAŞLADI! #129349 Galatasaray Konyaspor maç kaç kaç, kim gol attı? CANLI ANLATIM! #9917 TRABZONSPOR ANKARAGÜCÜ CANLI HD İZLE! Trabzonspor Ankaragücü maçı hangi kanalda, İLK 11'LER AÇIKLANDI! #9917 FENERBAHÇE İSTANBULSPOR MAÇI CANLI HD İZLE! Fenerbahçe İstanbulspor maçı hangi kanalda, ilk 11'ler kim? #9917
Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar

Icardi'den Fenerbahçe'ye olay sözler: Bakalım Kadıköy'de şimdi nasıl kutlama yapıyorlar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title