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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan: 'Ligde Kalıcı Olmak İstiyoruz'

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Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, depremzede Gaziantep halkı başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtirken, bu kulvarda kalıcı olmak istediklerini kaydetti. İnan, yeni sezon hedefleri ve takımın hazırlık kampıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Fk'nin teknik direktörü Selçuk İnan, depremzede Gaziantep halkı başarılı bir sezon geçirmek istediklerini belirtirken, bu kulvarda kalıcı olmak istediklerini kaydetti.

Geçen sezonun ikinci yarısında Gaziantep FK ile 1,5 yıllık anlaşma yaparak takımın başına geçen 39 yaşındaki genç çalıştırıcı, ekibiyle çıktığı 10 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puan toplayıp, ligi 44 puanla 11. sırada tamamladı.

Yeni sezon hedefleri ve Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yaptıkları hazırlık kampıyla ilgili AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan İnan, güzel bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi.

İnan, takıma birkaç yeni takviyenin yapıldığını fakat transferlerin henüz ekibe katılmadığını aktararak, "Dolayısıyla buralarda biraz eksiklerimiz var. Onlarla henüz çalışamadık ama geçen seneden kalan oyuncularımızla çok iyi kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Onları tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Çünkü iyi durumdalar. Yeni gelen oyuncuların da aramıza katılmasıyla inşallah daha iyi bir takım haline geleceğiz." diye konuştu.

Topuk Yaylası gibi tesislerin Türkiye'de çoğalması gerektiğini vurgulayan İnan, tesislerin inşasında ve takımların hizmetine sunulmasında emeği geçen herkesi tebrik etti.

"En önemli amacım hüzne boğulan insanları futbolla mutlu edebilmek"

Yeni sezonda üst sıraları kovalayan bir ekip olabilmek için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Selçuk İnan, "Tabii ki hedefimiz üst sıraları kovalamak ama şu andan 'Hemen Avrupa' demek, 'Çok üst sıralar' demek bence gerçekçi bir hedef değil. Öncelikli hedefimiz, bu şehrin, bu takımın ligde kalıcı olması. Bu bir süreç. Eksiklerimizi gördükçe, doğru transfer politikasıyla önemli bir futbol şehri olabiliriz. Geçmişteki gibi Avrupa'da da oynayabiliriz ama şu an için gerçekçi olmak gerekirse ligde kalıcı olmak öncelikli hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

İnan, en önemli amacının deprem yaşayarak hüzne boğulan insanları en azından futbolla mutlu edebilmek olduğunu dile getirdi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ilin etkilendiği depremlerde ülke olarak çok kötü zamanlar geçirildiğini anımsatan İnan, "Tabii Gaziantep, Hatay gibi şehirler de hem sosyal olarak hem futbol olarak çok etkilendiler ama yaraları sarıyoruz. Hem Gaziantep'in hem Hatay'ın belki de geçen sene son anda da olsa ligde kalması, deprem bölgesindeki insanlar için umut olmuştur. Amacımız, Gaziantep şehrinin insanlarını mutlu etmek adına ligde tutunabilmek, önemli işler yapabilmek, futbolu daha çok sevdirebilmek, daha çok izletebilmek." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA / Spor

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