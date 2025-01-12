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Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Adana Demirspor Galibiyeti Değerlendirmesi

Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan'dan Adana Demirspor Galibiyeti Değerlendirmesi
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Gaziantep Futbol Kulübü'nün Teknik Direktörü Selçuk İnan, Adana Demirspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından, zorlu bir galibiyet aldıklarını vurguladı. İnan, takımın ikinci yarıda daha fazla mücadele etmesi gerektiğini belirtti ve transfer ihtiyaçlarına değindi.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, Adana Demirspor galibiyetinin ardından, "Zorlu bir 3 puan aldık, bu tür maçları oynamak kolay değil" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti. Gaziantep ekibi, karşılaşmayı 5. dakikada Okereke'nin attığı golle 1-0 kazanarak puanını 25'e yükseltirken, Adana Demirspor ise 5 puanda kaldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Selçuk İnan, zorlanmalarına rağmen kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. İnan, "Bugün maçtan önce de söyledim. Maçın çok zor geçeceği belliydi. Son haftalarda çıkışta olan, maç kazanan, mücadele eden bir rakip vardı karşımızda. Gerçekten genç ve yetenekli oyuncuları var. O yüzden ekstra performans gösterme isteği açısından da zor bir maç oldu. Düşündüğümüz şeyler başımıza geldi. İlk dakikalarda gol bulduk ama sonrasında bir çok pozisyonu değerlendiremedik. İkinci yarıda rakip yan toplardan etkili oldu. Dirençleri de arttı. Bizim de pozisyonlarımız vardı. İkinci ve üçüncü golü bulamadık. Genel anlamda bu tür maçları oynamak kolay değil. Oyuncularım çok mücadele etti. İki gün önce de bir kupa maçı oynamıştık, takım olarak 2 günde bir maç oynama alışkanlığımız olmadığı için de zorlandık. En nihayetinde kendi evimizde kazanılmış bir maç var. Oyuncularımız ve taraftarlımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk yarı için 25 puan iyi bir sonuç ama ikinci yarı lig daha zorlu geçecek"

Ligin ilk yarısında takımın topladığı 25 puan ve performansı değerlendiren Selçuk İnan, "İlk yarı için takımımızda bir çok oyuncunun yeni olduğunu ve işimizin kolay olmadığını söylemiştim. Takıma destek olmak gerektiğini söylemiştim ve yine sözlerimin arkasındayım. Evet ilk yarı için 25 puan önemli bir puan ama ikinci yarı lig daha zorlu geçecek. Geçen sene de bunu yaşadık. İkinci yarı ne olur bilemem. O yüzden gelişmemiz, daha çok mücadele etmemiz gerekecek. En azından şu an olduğumuz durumundan daha iyi olmamız için gereken neyse onu yapacağız" şeklinde konuştu.

"Umarım istediğimiz takviyeleri yapabiliriz"

Transfer çalışmaları ile ilgili soruya da cevap veren İnan, "Transfer konusunda takip ettiğimiz ve haber beklediğimiz oyuncular var. Birkaç oyuncu ihtiyacımız var. Transfer zorlu bir süreç. Bu konuda yönetimle görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle sol stoper konusunda ihtiyacımız var. Oraya takviye yapmamız gerekiyor. Bu konuda isteğimiz ve çalışmalarımız var. Başkanımız ve yönetimimiz de uygun görürse transfer düşünüyoruz. Umarım istediğimiz takviyeleri yapabiliriz" diye konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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