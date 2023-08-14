Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş: Penaltı pozisyonu düşündürücü

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'de teknik direktör Erdal Güneş, karşılaşmanın sonunda yaşanan ve penaltı bekledikleri pozisyonun düşündürücü olduğunu söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, "Bizden daha çok faul yapan bir takımın hiç sarı kart görmemesini yadırgadım, düşündürücü bir olay. Biri kırmızıya dönebilecek bir pozisyonda kart gösterilmemesi bizi üzdü. Penaltı pozisyonunu soyunma odasına giderken hakeme sordum, kural değişikliğinden bahsetti. Böyle bir pozisyon Fenerbahçe lehine olsaydı nasıl karar vereceğini merak ediyorum. Topun tamamının çizgiyi geçtiğini söylemedi. Öyle olsa pozisyon hiç değerlendirilmezdi. Beni çok tatmin eden bir cevap değildi. Hakem maçın içindeki bütün takdir haklarını, özellikle sarı kartları Fenerbahçe lehine verdi." değerlendirmesinde bulundu.

Karşılaşmayı da değerlendiren Güneş, "Maç, gollerin dışında beklediğimiz gibi başladı. Maçtan önce Fenerbahçe'nin ilk 15 dakikaya baskılı başlayacağını tahmin ediyorduk. Maalesef 15 dakikada iki golle karşılaştık. Maç öncesinde isteyeceğimiz en son şey, eksik kalmaktı. 20'nci dakikada eksik kaldık. O dakikadan sonra maç farklı bir hikayeye döndü. 80 dakika böyle bir deplasmanda eksik oynamak zordu. Devamında golü de bulduk. Devre arasında oyunculara kompakt kalmamız, acele etmememiz gerektiğini anlattık. Bu dakikadan sonra Fenerbahçe'nin panik yapacağını düşünmüştük. Bütün planlarımız golü bulamayana kadar işledi." diye konuştu.

Karşılaşmanın ilk yarısında kırmızı kart gören Alexandru Maxim için de açıklamalarda bulunan Güneş, "Bu kulüpte Maxim'i en iyi tanıyanlardan biriyim. Uzun zamandır bizde. Bize inanılmaz katkıları oldu. Böyle bir şeyin olmasını kendi de istemezdi. Bu kırmızı kartın aşırı motivasyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Maçtan sonra hepimizden özür diledi. Kariyerindeki ilk kırmızı kart oldu." ifadelerini kullandı.