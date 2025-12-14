Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor ve Trendyol Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçlarının ardından görevinden ayrılacağınıaçıkladı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor ve Trendyol Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçlarının ardından görevinden ayrılacağınıaçıkladı.
Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynayacakları Çaykur Rizespor ve Trendyol Süper Lig'de oynanacak RAMS Başakşehir maçlarının ardından görevinden ayrılacağınıaçıkladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor