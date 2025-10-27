Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Fenerbahçe maçını değerlendirdi

Haberler

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Fenerbahçe'ye 4-0 yenilen Gaziantep FK'nin teknik direktörü Burak Yılmaz, erken gelen golün takımın özgüvenini düşürdüğünü ifade etti. Yılmaz, hakemlerin bahis oynadığı iddialarına da değindi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yılmaz, son 7 hafta gösterdikleri oyun felsefesiyle maça başladıklarını küçük stratejik değişiklikler yaptıklarını anlattı.

Sahanın her yerinde birebir baskının efor isteyen ve riskli bir oyun olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bizi bu zamana kadar bu oyunla getirdikleri için çocuklara teşekkür ederim ama 2. dakika da yediğimiz gol özgüven olarak da bizi geriye düşürdü. Fenerbahçe'de kaliteli ayaklar ve etkili isimler var. Onlar da cezayı kesti." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya ise şu yanıtı verdi:

"Bu konular üzücü . Bugün iki hakemle de bunu küçük de olsa konuşma şansımız oldu. Herkesi aynı kefeye koymak doğru değil. Bizi Avrupa'da negatif gösteren bir durum, devletimiz gerekli işlemleri başlatmış. İnşallah futbola zarar verenler men edilir ve futbolun kalitesi yükseltilir."

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
