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Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı

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Gaziantep Futbol Kulübü yönetimi, teknik direktör Marius Sumudica ile yapılan görüşmeler sonucunda birlik ve beraberlik içerisinde zorlu günleri atlatacaklarına dair karar aldı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.

Gaziantep Futbol Kulübü yönetim kurulu, bugün yaptığı toplantıda teknik direktör Marius Sumudica ile görüş alışverişinde bulunduklarını ve alınan kararla ilgili şunları paylaştı:

"Yönetim Kurulumuz, gündeme ilişkin konuları değerlendirmek üzere bir araya gelmiştir. Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır." - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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