Gaziantep FK, Teknik Direktör Marius Sumudica ile Yola Devam Kararı Aldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı. Kulüp yönetimi, uzun süreli görüşmelerin ardından Sumudica ile bir araya gelerek takımın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulundu. Birlik beraberlik içerisinde zorlu günleri atlatacaklarına dair görüş birliğine varıldı.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Marius Sumudica ile yola devam kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yönetim kurulunun bugün gündeme ilişkin bazı konuları görüşmek üzere toplandığı belirtildi.
Açıklamada şunlara yer verildi:
"Yönetim kurulumuz, uzun süreli görüşmelerin ardından teknik direktörümüz Marius Sumudica ile de bir araya gelerek takımımızın son durumu hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. Yapılan görüşmeler neticesinde, kulübümüzün bu zorlu günleri birlik beraberlik içerisinde atlatacağına dair görüş birliğine varılmıştır."