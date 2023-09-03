Gaziantep FK Süper Lig'de En Kötü Sezon Başlangıcını Yaptı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'de 5 sezondur mücadele ettiği en kötü sezon başlangıcını yaptı. Takım, ilk 4 haftayı mağlubiyetle kapatarak sadece 2 gol atabildi. Teknik Direktör Erdal Güneş, takımın olaya adapte olmakta güçlük çektiğini söyledi.

Gaziantep Futbol Kulübü, 5 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcını yaptı. Gaziantep ekibi, ligin ilk 4 haftasını da mağlubiyetle kapatırken sadece 2 gol atabildi. Deprem felaketi sonrası lige konsantre olmakta güçlük çeken kırmızı-siyahlıların içinde bulunduğu durumu ise Teknik Direktör Erdal Güneş, "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz" sözleriyle özetledi.

Trendyol Süper Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray'ı konuk eden Gaziantep Futbol Kulübü, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi, aldığı bu sonuçla Süper Lig'in ilk 4 haftasını da mağlubiyetle kapatarak 5 sezondur mücadele ettiği Süper Lig'de en kötü sezon başlangıcını yaptı.

Gaziantep Fk Süper Lig'deki ilk sezonuna hızlı başlamıştı

Süper Lig'de ilk 2019-2020 sezonunda mücadele eden Gaziantep Fk, o sezonun ilk maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 7 puan toplamış ve rakip filelere 8 gol gönderirken, kalesinde ise 9 gol görmüştü. Gaziantep FK ligdeki ilk sezonuna 5-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti ile başlamış ve daha sonrasında Gençlerbirliği'ni 4-1, Beşiktaş'ı ise 3-2 mağlup etmiş, Sivasspor ile de 1-1 berabere kalmıştı.

İkinci sezonunda ilk 4 maçında 3 puan

Kırmızı-siyahlılar Süper Lig'deki ikinci sezonu olan 2020-2021 sezonuna ise 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle başlayarak ilk 4 haftayı 3 puanla kapatmıştı. Gaziantep ekibi ikinci sezonundaki ilk 4 maçlık periyotta rakip filelere 6 gol atarken, kalesinde ise 8 gole engel olamamıştı. Gaziantep FK, ikinci sezonun ilk maçında Galatasaray'a 3-1 mağlup olduktan sonra Karagümrük (2-2), Göztepe (2-2) ve Trabzonspor (1-1) berabere kalmıştı.

Gaziantep FK, üçüncü sezonun ilk maçında 4 puan aldı

Gaziantep Futbol Kulübü, Süper Lig'deki üçüncü sezonu olan 2021-2022 sezonun ilk 4 maçında sahadan 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ayrıldı. Gaziantep ekibi bu 4 haftalık periyotta Fatih Karagümrük (3-2) ve Yeni Malatyaspor'a (2-0) mağlup olmuş, Beşiktaş (0-0) ile berabere kalmış ve Antalyaspor'u da (2-0) mağlup etmişti.

Geçen sezona fırtına gibi başladı

Gaziantep FK, ligdeki dördüncü sezonuna olan 2022-2023 sezonuna ise adeta fırtına gibi başladı. Gaziantep ekibi geçen sezonun ilk 4 haftasında Ankaragücü (1-0), Hatayspor (2-1) ve Antalyaspor'u (5-2) mağlup etmiş, Sivasspor (1-1) ile berabere kalarak 10 puan toplamıştı. Gaziantep ekibi, geçen sezonun ikinci yarısında Kahramanmaraş merkezli depremlerden kentin de etkilenmesi sonucu ligden çekilmiş ve 2022-2023 sezonun ikinci yarısında maçlara çıkmamıştı.

Gaziantep FK en kötü lig başlangıcını yaptı

Yaşanan deprem felaketinin ardından toparlanmakta güçlük çeken Gaziantep Futbol Kulübü'ndeki olumsuz hava Süper Lig'deki 5. sezonu olan 2023-2024 sezonun ilk 4 haftasında kendisini net bir şekilde gösterdi. Gaziantep ekibi, artık gediklisi olarak kabul edildiği Süper Lig'de tarihinin en kötü başlangıcını yaptı. Lige zorlu Fenerbahçe deplasmanında başlayan ve daha karşılaşmanın 23. dakikasında Maxim'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan kırmızı-siyahlılar, sezonun ilk maçında sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Erdal Güneş'in öğrencileri, ligin 2. haftasında ise konuk ettiği Sivasspor'a 3-1, 3. haftaki Konyaspor deplasmanından 2-0 ve 4. hafta Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanan Galatasaray maçından da 3-0'lık skorlarla mağlup ayrıldı. Bu sonuçlarla ligde ilk 4 maçta 4 mağlubiyet yaşayan Gaziantep FK, puan tablosunda ise son sırada yer aldı.

Erdal Güneş: "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz"

Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Erdal Güneş'in "Takımı bir türlü olaya adapte edemiyoruz" şeklindeki açıklamaları ise deprem felaketinin ardından toparlanmakta güçlük çeken kırmızı-siyahlı takımın yaşadığı zor durumu bir kez daha gözler önüne serdi. - GAZİANTEP