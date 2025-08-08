Gaziantep FK, Süper Lig Açılış Maçında Galatasaray'a 3-0 Yenildi

Hasan KIRMIZITAŞ/GAZİANTEP,

STAT: Gaziantep Büyükşehir

HAKEMLER: Ali Şansalan, Bersan Duran, Samet Çiçek

GAZİANTEP FK: Mustafa Burak Bozan – M'Bakata (Dk.35 Enver Kulasin), Abena, Arda Kızıldağ, Rodrigues, Lungoyi (Dk.46 NDiaye), Kozlowski, Maxim (Dk.67 Dioudis), Bacuna, Sorescu (Dk.79 Mirza Cihan), Boateng (Dk.79 Ogün Özçiçek)

GALATASARAY: Günay Güvenç – Sallai, Sanchez (Dk.66 Arda Ünyay), Abdulkerim Bardakcı, Eren Elmalı(Dk.73 Zaniolo), Torreira (Dk.66 Berkan İsmail Kutlu), Lemina (Dk.66 Kaan Ayhan), Yunus Akgün (Dk.66 Jakokbs), Sara, Sane, Barış Alper Yılmaz

GOLLER: Dk.12 ve 45+12 (P) Barış Alper Yılmaz, Dk.16 Eren Elmalı ( Galatasaray )

KIRMIZI KART: Dk.65 Mustafa Burak Bozan ( Gaziantep Fk )

SARI KARTLAR: Rodrigues, Maxim ( Gaziantep Fk ), Sanchez, Torreira, Lemina, Abdulkerim Bardakcı ( Galatasaray )

Süper Lig'in 2025-2026 sezonun açılış maçında Gaziantep FK sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada ani gelişen Galatasaray atağında ceza alanına giren Sallai'nin ceza alanına ortaladığı topu Arda Kızıldağ son anda kornere çelerek önledi.

12'nci dakikada korner atışı sırasında Gaziantep FK savunması içerisinde Rodrigues rakibini çekerek düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Barış Alper Yılmaz, topu ağlara yolladı: 1-0.

16'ncı dakikada Galatasaray'ın sol kanattan geliştirdiği atakta Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanında buluşan Eren Elmalı'nın vuruşu ağlara gitti: 2-0.

45+6'ncı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın pasıyla ceza alanına giren Sane'nin vuruşu üstten auta gitti.

45+8'inci dakikada Barış Alper Yılmaz ile paslaşarak ceza alanına giren Yunus Akgün'ün vuruşu auta çıktı.

45+12'nci dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Barış Alper Yılmaz ceza alanına girerken düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Barış Alper Yılmaz, kaleci ile topu farklı köşelere gönderdi: 3-0.

55'inci dakikada Yunus Akgün'ün pasıyla buluşan Sane, rakiplerini çalımlayarak ceza alanı önünde yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

56'ncı dakikada Sorescu'nun pasıyla ceza alanında buluşan Maxim'in vuruşu auta gitti.

58'inci dakikada Rodrigues'in pasıyla ceza alanında buluşan Boateng'in vuruşu kaleci Günay'dan döndü.

61'inci dakikada Sane'nin pasıyla ceza alanında buluşan Yunus Akgün'ün vuruşu kaleciden döndü.

64'üncü dakikada Galatasaray atağında ceza alanı önüne çıkan ve eliyle topa müdahale eden Gaziantep FK kalecisi Mustafa Burak Bozan, VAR uyarısının ardından pozisyonu izleyen hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

90'ıncı dakikada Zaniolo'nun vuruşunda savunmadan dönen topu takip eden Sane'nin sert şutu üstten auta gitti.

Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca mücadele konuk ekip Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile sona erdi.