Gaziantep FK, Son 7 Maçta Galibiyet Alamadan Sezonu Kapattı

Gaziantep FK, Son 7 Maçta Galibiyet Alamadan Sezonu Kapattı
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Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet alamadı. Ligi 45 puanla tamamlayan takım, sezon boyunca 45 gol atıp, 50 gol yedi.

Trendyol Süper Lig'in 38. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, son 7 maçında galibiyet göremeyerek sezonu kapattı.

Güneydoğu temsilcisi, ligin 31. haftasında taraftarı önünde Atakaş Hatayspor'u 2-1 yendikten sonra sırasıyla RAMS Başakşehir, Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ve Corendon Alanyaspor'a yenildi, Onvo Antalyaspor ile golsüz, Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldı.

Dün, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kalan Gaziantep FK, böylelikle ligde oynadığı son 7 karşılaşmada galibiyet alamadı.

Ligde 45 puan toplayan kırmızı-siyahlılar, rakip fileleri 45 kez havalandırdı, kalesinde ise 50 gole engel olamadı.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
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