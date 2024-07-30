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Gaziantep FK, sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna dahil etti. Kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle Bitok, kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, 23 yaşındaki sol bek oyuncusu Stephen Bitok'u kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nijeryalı futbolcu Stephen Bitok ile iki yıllığına anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Stephen Bitok'un kulüp başkanı Memik Yılmaz'ın da katıldığı törenle kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Spor

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