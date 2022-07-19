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Matej Hanousek, Gaziantep FK'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Matej Hanousek, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 29 yaşındaki Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, son olarak Sparta Prag forması giyen Matej Hanousek ile bir yıllık kiralık olarak anlaşma sağlandığını açıkladı.

Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Sparta Prag forması giyen Çek futbolcu Matej Hanousek ve kulübü ile oyuncunun 2022-2023 sezonunda kiralanması konusunda anlaşmaya varmıştır. Başarılı sol bek oyuncusuna kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz. 2 Haziran 1993 tarihinde Çek Cumhuriyeti'nin Praha kentinde dünyaya gelen Matej, futbola Dukla Prag alt yapısında başladı. Sol bek mevkiinde de forma giyen ve istikrarının yanı sıra hücum gücüyle adından söz ettirmeyi başaran Hanousek, kariyerinde Jablonec, Sparta Prag ve Wisla Krakow formalarını giydi. Kariyerinde tam 261 resmi müsabakaya çıkan başarılı sol bek, 3 gol atıp 17 kez de asist yapma başarısı gösterdi" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

Sparta Prag Gaziantep Futbol Spor Haberler

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