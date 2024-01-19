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Gaziantep FK, Sivasspor maçının hazırlıklarına devam ediyor

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Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Antrenmana yeni transfer Deian Sorescu da katıldı.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 21 Ocak Pazar günü deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan idman, orta-şut çalışması ve çift kale maçla son buldu. Antrenmana yeni transfer Deian Sorescu da katıldı.

Kırmızı-siyahlı ekip, bugün kara yoluyla Sivas'a giderek karşılaşmanın hazırlıklarını burada sürdürecek.

Kaynak: AA / Spor

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