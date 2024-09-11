Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenmanda futbolcular çift kale maç yaptı. Milli takımlardan dönen futbolcular da takımla çalışmalara başladı. Gaziantep FK, yarınki antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Net Global Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki antrenman, 1 saat 35 dakika sürdü. Antrenmanda futbolcular, çift kale maç yaptı.
Milli takımlarında bulunan futbolcular Deian Sorescu ve Cyril Mandouki, Gaziantep'e gelerek takımla çalışmalara başladı.
Kırmızı siyahlı ekip, yarınki antrenmanla Sivasspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.