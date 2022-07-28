Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına devam etti Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Gaziantep FK, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Demir Grup Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma ve top kapma çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde gruplar halinde yarı sahada çift kale maç gerçekleştirildi. Kırmızı-siyahlı ekip, maçın hazırlıklarına yarın devam edecek. Gaziantep FK, Süper Lig'in ilk haftasında 6 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak. Spor AA / Mehmet Akif Parlak Gaziantep FK Erol Bulut Sivasspor Spor Haberler

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