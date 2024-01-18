Gaziantep FK, Sivasspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü. Bodrumspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda konuk olacağı Sivasspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilen antrenmanda, Bodrumspor karşısında forma giyen futbolcular takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla birlikte Sivasspor maçı hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayacak.