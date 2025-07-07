Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son bulduğu kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.