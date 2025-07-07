Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenman yapıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı ve güçlendirme çalışmalarıyla sona erdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son bulduğu kaydedildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor
İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca çözümü motosiklette buldu

İstanbul trafiğinden bunalan Oktay Kaynarca'dan radikal karar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü

ABD'den korkunç görüntüler: 80 kişi dakikalar içinde sel sularına kapılıp öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.