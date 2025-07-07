Gaziantep FK, Sırbistan'da Yeni Sezon Hazırlıklarına Devam Ediyor
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıkları için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da antrenman yapıyor. Teknik direktör İsmet Taşdemir yönetimindeki idman, ısınma hareketleriyle başladı ve güçlendirme çalışmalarıyla sona erdi.
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü. Açıklamada, ısınma hareketleriyle başlayan idmanın, salonda güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla son bulduğu kaydedildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla sürdürecek.
Kaynak: AA / Ömer Faruk Salman - Spor