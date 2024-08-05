Üye Girişi
Haberler

Gaziantep FK, Sipay Bodrum FK maçı hazırlıklarına başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon çalışmalarının ardından pas çalışması yapıldı. Gaziantep FK, yarın çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde pas çalışması gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı çift antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Gaziantep FK Selçuk İnan Bodrum Spor Güncel Haberler

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

Kütahya'da korkunç kaza! Yeni evlenen imam ve eşi hayatını kaybetti

 Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

Üsküdar'da genç kadın denize düştü, arama çalışmaları saatlerdir devam ediyor

 Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Misilleme korkusu! Orta Doğu'daki gerginlik nedeniyle 150 bin İsrailli ülke dışında mahsur kaldı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım

Pezeşkiyan'dan İslam ülkelerine çağrı: Siyonistlerin bu küstahlığını cevapsız bırakmayalım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title