Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.