Gaziantep FK, Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı için hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı antrenman, antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirildi.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 5 Ocak Cuma günü konuk edeceği Siltaş Yapı Pendikspor maçı hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica'nın rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı ve antrenör Cristian Petre yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1 saat sürdü.
Antrenmanda koordinasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.