Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarına Düzce'de devam etti.

Gaziantep ekibi, kamp yaptığı Kaynaşlı ilçesindeki Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde çalıştı.

İdmanda, FC Prishtina ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması, diğer futbolcular ise dar alanda çift kale maç yaptı.

Kırmızı-siyahlı takım, akşam idmanıyla sezon hazırlıklarını sürdürecek.