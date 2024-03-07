Gaziantep FK, Selçuk İnan ile Teknik Direktörlük İçin Prensip Anlaşmasına Vardı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktörlük görevi için Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, teknik direktör Selçuk İnan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Selçuk İnan ve ekibi, son görüşmeleri tamamlamak üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.