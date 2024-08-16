Gaziantep FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gaziantep temsilcisinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, 90 dakika sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanda futbolcular taktik çalıştı.