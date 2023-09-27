Gaziantep FK, Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cuma günü deplasmanda Yılport Samsunspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma ve 5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik uygulamalarla sona erdi.
Kırmızı-siyahlı ekip, bugün Samsun'a giderek hazırlıklarını bu şehirde sürdürecek.
Kaynak: AA / Spor