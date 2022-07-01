Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak - Haberler

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Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak

AA - Mehmet Akif Parlak - Spor
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Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak.

Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yarın saat 16.00'da Orenburg ile karşılaşacak.

Gaziantep temsilcisi, sezonun ilk hazırlık maçında dün karşılaştığı Romanya temsilcisi Hermannstadt'ı 1-0 mağlup etmişti.

AA / Mehmet Akif Parlak - Spor

Gaziantep Futbol Rusya Bolu Spor Haberler

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