Gaziantep FK, Rusya'nın Orenburg takımıyla hazırlık maçı yapacak Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak. Yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da sürdüren Gaziantep Futbol Kulübü, Rusya'nın Orenburg takımıyla yarın hazırlık maçı yapacak. Kırmızı-siyahlı ekip, Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yarın saat 16.00'da Orenburg ile karşılaşacak. Gaziantep temsilcisi, sezonun ilk hazırlık maçında dün karşılaştığı Romanya temsilcisi Hermannstadt'ı 1-0 mağlup etmişti. AA / Mehmet Akif Parlak - Spor Gaziantep Futbol Rusya Bolu Spor Haberler

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