Gaziantep FK, hazırlık maçında FC Petrolul Ploie?ti ile berabere kaldı
Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası hazırlıklarını maçlar ile değerlendirmek isteyen Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploieti ile karşılaştı. Mücadelede kırmızı-siyahlılar adına Luis Perez'in 33. dakikada kaydettiği golüne Romanya ekibi 58. dakikada Marian Adi Chica-Rosa karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor