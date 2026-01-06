Gaziantep FK, hazırlık maçında FC Petrolul Ploie?ti ile berabere kaldı

Haberler

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı FC Petrolul Ploie'ti ile 1-1 berabere kalarak devre arası hazırlıklarına devam etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, hazırlık maçında karşılaştığı Romanya ekibi FC Petrolul Ploie'ti ile 1-1 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig'e verilen devre arası hazırlıklarını maçlar ile değerlendirmek isteyen Gaziantep FK, Romanya ekibi FC Petrolul Ploieti ile karşılaştı. Mücadelede kırmızı-siyahlılar adına Luis Perez'in 33. dakikada kaydettiği golüne Romanya ekibi 58. dakikada Marian Adi Chica-Rosa karşılık verdi. Mücadele 1-1'lik skorla berabere tamamlandı. - ANTALYA

