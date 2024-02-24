Gaziantep FK-RAMS Başakşehir Maçının İlk Yarısı Golsüz Tamamlandı
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı. İlk yarıda her iki takım da gol bulamadı.
Stat: Kalyon
Hakemler: Ali Şansalan, Abdullah Bora Özkara, Samet Çavuş
Gaziantep Fk : Nita, Sorescu, Arda Kızıldağ, N'Koulou, Ertuğrul Ersoy, Morais, Max Gradel, Ogün Özçiçek, Monteiro, Badji, Dragus
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Dubois, Opoku, Hamza Güreler, Lima, Aleksic, Figueiredo, Berkay Özcan, Pereira, Deniz Türüç, Piatek
Sarı kartlar: Dk. 40 Figueiredo (RAMS Başakşehir ), Dk. 45 Monteiro (Gaziantep FK)
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasındaki Gaziantep FK-RAMS Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 tamamlandı.
15. dakikada Max Gradel'in sol çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa iyi yükselen Dragus'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer kontrol etti.
30. dakikada Pereira'nın ceza sahası sol çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Piatek'in yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'da kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.