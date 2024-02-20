Gaziantep FK, RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor

Gaziantep FK, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 24 Şubat Cumartesi günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Marius Sumudica yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Ligde son oynanan Yılport Samsunspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular, takımdan ayrı özel program eşliğinde çalıştı. Diğer oyuncular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.